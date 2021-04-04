حذر خبراء تغذية بريطانيون من تناول الطعام خصوصاً «الفاست فود» أمام شاشات الكمبيوتر باعتباره بات شائعاً خصوصاً لدى الشباب. ووفق «الديلي ميل» البريطانية، يؤكد الخبراء أن آثارها السلبية تستوجب الإقلاع عنها فوراً إذ تؤدي إلى الانتفاخ بشكل دائم وعسر الهضم، بسبب محاولة إنهاء الوجبة سريعاً، ما يشتت الانتباه وعدم المضغ جيداً. كما أنها تفقدك إدراك حجم ما تأكله، فتلتهم المزيد من السعرات الحرارية دونما شعور، ورغم أنك قد تأكل أكثر من المعتاد، إلا أنك ستظل تشعر بعدم الشبع، ولأن تقع تحت تأثير ما يسمى «ذاكرة الوجبة»، فستحتاج لتناول وجبات خفيفة أكثر، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الوزن والبدانة.