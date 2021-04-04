توصّل علماء يابانيون إلى علاج وراثي يعيد نمو الأسنان، ما يفتح باب أمل أمام ملايين يعيشون بالأسنان الصناعية البديلة. ووفق صحيفة «يوميوري» اليابانية (الأحد)، يركز العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة على الجين USAG-1 المسؤول عن نمو الأسنان، ما يسمح بنموها من جديد. ويقول قائد الدراسة البروفيسور كاتسو تاكاهاشي: «عمل باحثو جامعتي كيوتو وفوكوي على قمع هذا الجين بمضادات أعادت نموها لدى فئران التجارب». وأضاف: «خطتنا التالية اختبار الأجسام المضادة على الخنازير والكلاب قبل إجازاتها للاستخدام الآدمي، لاسيما أن النتائج التي نشرناها في مجلة Science Advances تبشر بالاستغناء قريباً عن البدائل الصناعية باهظة الثمن وغير الدائمة، لصالح أسنان طبيعية جديدة».