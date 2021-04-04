في مواجهته للمنافسة الشرسة بين تطبيقات الدردشة، يستعد «واتساب» لإطلاق 3 مزايا جديدة للحد من ردود أفعال تحديثات الخصوصية المنتظر تطبيقها مايو القادم. ووفق موقع WAbetainfo (الأحد)، يختبر المطورون ميزة ألوان النص والرموز لإتاحتها قريبا، لمنافسة غريمه «تليغرام»، كما يعملون على تحديث الرسائل الصوتية ما يتيح الاستماع للملاحظات بسرعة أكبر، وأخيرا ميزة عمل نسخ احتياطية للبيانات المخزنة في السحابة وحمايتها بكلمة مرور خاصة وتطبيقها على خاصية النسخ الاحتياطي التي تحدث يوميا. يأتي ذلك بعد نزوح الملايين عن موقع الدردشة، لصالح تطبيقات عدة أكدت عدم المساس بخصوصية المستخدمين.