كشفت المغنية السورية أصالة نصري أنها ستظهر في رمضان القادم عبر صوتها فقط، من خلال تترات 3 مسلسلات هي: «بنت السلطان، وحرب أهلية، وقصر النيل». وقالت خلال استضافتها في برنامج «عيشها بإينرجي» مساء (الجمعة): «أفكر في عمل دويتو مهرجان.. فهذا النوع مبهج ومسل». وأضافت: «لا أنشغل بأرقام مشاهدات يوتيوب.. المهم أن أكون مؤثرة في الوجدان». وفاجأت جمهورها بإعلانها العمل حالياً على كتابة مذكراتها لإصدارها قريباً. أما عن أزمتها الصحية التي مرت بها خلال الأشهر الماضية بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، فقالت: «ما زلت أعاني من صداع رغم خضوعي للعلاج على يد 3 أطباء نفسيين أكدوا أني أعاني من الاكتئاب».