رغم إعلان مقتله أثناء هجومه على مبنى الكابيتول الأمريكي (الجمعة)، عاقب «فيسبوك» و«أنستقرام» منفذ الهجوم نوح غرين بإزالة حسابيه من المنصتين. ووفق صحيفة «The Hill» (السبت): أكدت الشركتان أنهما ألغتا حسابات غرين وستزيلان أي محتوى ينتهك سياستهما أو يشيد بالهجوم. وكان غرين نشر على صفحته في الموقع الأزرق أنه عاطل عن العمل، بعدما ترك وظيفته لأسباب لم يفصح عنها بشكل واضح. وسبق أن أكدت شرطة الكابيتول مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بهجوم نفذه غرين (25 عاماً)، حين اندفع بسيارته صوب نقطة حراسة المبنى بغرض دهس الضباط، ما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه فأردي قتيلاً على الفور.