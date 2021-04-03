مثل «صندوق السيسم» داخله كنوز بشرية وجواهر إنسانية ونفائس نادرة، نساء بنين المدينة الذكية العبقرية البهية الفتية العالمية، ويكشفن عن إبداعهن وممارستهن لأدوار التنمية والتنوير.. أولئك هن النساء اللاتي عمرن تلك المدينة العالمية يوم أن كان «بقُّ» الماء ضنيناً.في هذا «السِفِر» النسائي «سيدات جدة التاريخية» للمؤرخ الدكتور أمين ساعاتي؛ هناك سر إبهار المرأة «الجداوية» السعودية، وسر تناغم ملامحها وقوام شخصيتها، بتناسق فذ في الشخصية والطموح والسلوك، فقرأها الناس أنها بلد ومدينة وتراث وثقافة ووجد وأخلاق.وحين بدأ الساعاتي كتابه الذي يضم 150 شخصية نسائية جداوية (مرتبة حسب الحروف الأبجدية لأسرهن)؛ ظهرت أسماء عائلات «جداوية» عريقة؛ حرف الألف (أبو الجدايل، أبو راس، أبو زنادة، أشرم، أبو العلا، أصيل، آل معينا، السليمان، الأعمى). الباء (باصبرين، باعشن، باغفار، باناجة، بترجي، بحراوي، بديوي، بكر، بن زقر). التاء (تلاب، تركي). الثاء (ثابت). الجيم (جمجوم، جميل، جمل، جمل الليل، جوخدار). الحاء (الحسون، حنبظاظة الحمراني). الخاء (خليل). الدال (درويش). الراء (راجخان، رجب، علي رضاء). الزاء (زامكة، زغبي، زهران). السين (ساعاتي، سليم). الشين (شربتلي، شرف الدين، شمس). الصاد (صائم الدهر). الطاء (طربية). العين (عارف، عبدالبديع، عبدالواسع، عبدربه، العدنية، عطيوي، عواد، العمودي، عيد). الفاء (فتيحي). القاف (قابل). الكاف (كيال). اللام (لاري). الميم (متبولي، مطبقاني، المعبي، معروف، مناع، مسعود). النون (نشار، نصيف، نعمة الله، النمر). الهاء (هزازي). الواو (الوسيه). الياء (يوسف، اليافي، يحيى).ولما وضع صفات لكل واحدة منهن؛ أحسن اختيار تلك الأوصاف على أولئك المبدعات، مثلاً: أطلق على الدكتورة إلهام أبوالجدايل (ست بيت أبو الجدايل)، والدكتورة ماجدة أبو راس (المرأة الحديدية)، وسعاد أبو زنادة (وحدة وحيلة)، وغادة أشرم (الاستثنائية)، ووفاء أبو العلا (الشاطرة)، ولينة آل معينا (أسطورة جدة يونايتد)، ولمى السليمان (نموذج المرأة الجداوية)، وجمانة الأعمى (الخوارزمية)، ووداد باصبرين (أم الصابرين)، ولمياء باعشن (النجمة)، وهند باغفار (الشاملة)، وإيمان باناجة (الفاضلة)، وفاطمة جمجوم (الأولى)، وسامية حنبظاظة (المؤثرة)، وخديجة درويش (مصنع الرجال)، وعائشة راجخان (فقيهة الفقيهات)، وخديجة علي رضا (رائدة الفلاح)، ونشوى ساعاتي (النجيبة)، وزهراء صائم الدهر (زهرة في البستان)، واعتدال عطيوي (الموهوبة)، وفاطمة نصيف (رائدة مدارس البنات)، وفاطمة هزازي (ست بيت الهزازي).