طوّر مهندسو جامعة واترلو الكندية بدلة خارجية على الأرجل تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يمكن المعاقين حركياً المشي الذاتي دون الحاجة لتوجيه الوضع المطلوب عبر تطبيقات الهواتف الذكية. ووفق صحيفة «التلغراف» الهولندية (الأربعاء)، يقول رئيس الفريق بروكسلو لاتشوفسكي: «لن يتطلب التحكم تفكيراً بشرياً، على غرار السيارات ذاتية القيادة، فالبدلات مستقلة تسير بنفسها». لافتاً إلى تزويد مستخدميها بكاميرات ومستشعرات تنقل الوضع المراد إلى معالج فيديو لتحديد السلالم والأبواب، واستدرك: «نحتاج بعض الوقت ليتمكن مرتدو البدلة من عبور تضاريس غير مستوية، وتفادي أي عوائق على الطريق، فيما قطعنا شوطاً كبيراً لزيادة عمر بطارية البدلة باستخدام حركة المعاق لشحن الأجهزة ذاتياً».