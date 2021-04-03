لا يزال اضطراب التوحد الطيفي لدى الأطفال محاطاً بالمعلومات الخاطئة، ما يؤدي لآثار سلبية لمحدودية التعامل مع هذه الفئة، واندماجها في المجتمع. وتزامناً مع اليوم العالمي للتوحد 2 أبريل من كل عام، أمس الأول (الجمعة)، نشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية تؤكد إصابة طفل من كل 160 بهذا المرض، فيما نصحت بضرورة التعرف على أسبابه وعلاجه فور ظهور الأعراض الناتجة عن عوامل جينية تؤدي للاضطراب الوراثي مثل متلازمة x الهش ومتلازمة ريت، أو ولادة طفل بوزن أقل، أو التعرض المبكر للالتهابات الفايروسية، ناهيك عن حدوث مضاعفات أثناء الحمل، ونقص الأكسجين خلال الولادة، وإصابة أحد أفراد الأسرة من قبل بضمور العضلات.