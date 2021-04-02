كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن كويكباً عملاقاً، يبلغ قطره 60 متراً، سيمر قرب كوكب الأرض يوم الثلاثاء القادم.



وترصد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أيضاً الكويكب الذي أطلق عليه اسم «إم بي 542015»، والذي يفوق حجمه برج بيزا المائل.



ويتحرك الكويكب بسرعة تبلغ 3.7 كيلومتر في الثانية، وسيمر قرب الأرض الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.



وصنّف علماء «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية الكويكب على أنه صخور فضائية من كويكبات قريبة من الأرض، تدور في مدار أكبر من محور الأرض.



وبحسب «ناسا»، فإن الكويكب سيمر على مسافة 3230000 ميل من الأرض، علماً أن متوسط المسافة بين الأرض والقمر يبلغ نحو 239 ألف ميل.