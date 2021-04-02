أشعل إعلان مجموعة mbc عن مسلسل «ممنوع التجول» بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي ماراثون رمضان 2021، لاسيما أن دراما هذا العام جاءت في وقتها كونها ستجذب على مدار 30 يوماً ملايين المشاهدين لشاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، ما ينعش شعار «خليك بالبيت» ويخمد وهج فايروس كورونا الذي لا يزال يحصد أرواح البشر في أنحاء المعمورة.ويعود القصبي لجمهوره بالمسلسل ذات الحلقات المنفصلة والتي تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي حول يوميات من المجتمع السعودي والخليجي خلال جائحة فايروس «كورونا» المستجد، وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والقضايا اليومية.فيما استعدت الفنانة الكويتية حياة الفهد هذا العام لرمضان بمسلسل «مارغريت»، وتدور أحداثه حول سيدة غربية تعيش في مجتمع خليجي. وظهرت الفهد في منشور ترويجي للعمل على حسابها في «انستقرام» تتصدره بمفردها مرتدية ملابس الشخصية التي تجسدها ولم توضح قصة المسلسل فيما اعتقد متابعون أن العمل يحمل اسم الأميرة ابنة جورج السادس ملك المملكة المتحدة وإليزابيث الأم الأخت الصغرى للملكة الحالية إليزابيث الثانية، وقالت الفهد إن حسن البلام يشاركها البطولة.وينتظر أن يشهد جمهور رمضان نحو 48 عملاً درامياً من عدد من البلدان العربية، منها 3 مسلسلات سعودية بخلاف «ممنوع الدخول»، هي: «وش تبي بس» بطولة فيصل العيسى، و«اختطاف» بطولة عبدالإله السناني وليلى السلمان وإلهام علي، و«الكهف» بطولة تركي اليوسف وأميرة سمير. فيما يعود يحيى الفخراني لجمهوره بعد غياب 3 سنوات، بمسلسل «نجيب زاهي زركش» بمشاركة أنوشكا. كما تشارك يسرا وباسل خياط في السباق بـ«حرب أهلية»، والعراقيان هدى حسين وجمال الرهدان بـ«الناجية الوحيدة»، والتونسية درة والمصري هاني سلامة بـ«بين السما والأرض»، واللبنانية نادين نجيم والسوري قصي خولي بـ«2020» بطولة اللبنانية نادين نجيم، وياسر جلال ونور بـ«ضل راجل» ومنى زكي ومحمد ممدوح بـ«لعبة نيوتن»، والزوجان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بـ«اللي ملوش كبير»، علاوة على ضد الكسر، وهجمة مرتدة، وكوفيد 25، وموسى، ونسل الأغراب، والنمر، ولحم غزال، وبنت السلطان، وغيرها.