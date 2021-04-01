لا يخلو منزل من الأدوات البلاستيكية، ولا يمر يوم دون التعامل مع العبوات البلاستيكية، وهو ما حذر منه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي المصري للتغذية الدكتور مجدي نزيه، في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية (الأربعاء)، مؤكدا تسببها في العديد من المشكلات الصحية، أبرزها زيادة مخاطر الإصابة بألزهايمر، والإصابة ببعض أنواع السرطانات، علاوة على زيادة تخزين الدهون في الجسم، ما يؤدي للبدانة، وارتفاع مستوى الكوليسترول، كما أنها تزيد مقاومة الجسم للأنسولين، ما يرفع مستوى السكر في الدم. وشدد نزيه على عدم استخدام الزجاجات البلاستيكية مع السوائل الساخنة، إذ تتسبب في خفض مستوى الهرمونات الجنسية وضعف قوة الحيامن.1 انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية2 زيادة مخاطر الإصابة بألزهايمر3 تحفيز نمو خلايا الأورام السرطانية4 زيادة تخزين الدهون فتؤدي للبدانة5 مقاومة الأنسولين ما يرفع سكر الدم