في بادرة هي الأولى من نوعها حول العالم، أكدت مالكة مزرعة أبقار بالقرب من أريزونا، أنها تتلقى نحو 50 اتصالاً يومياً، حول خدمة العناق التي أطلقتها قبل سنة تزامنا مع وباء كورونا، غير أنها انتعشت خلال الأشهر الـ6 الماضية. ووفق موقع «نيويورك تايمز» (الأربعاء)، تقول إيمي تاكاما مالكة المزرعة: «عناق الأبقار مثل حبوب السعادة تمنح البائسين من الوحدة شعوراً مختلفاً». وأضافت: «انتشر احتضان الأبقار في المحميات بجميع أنحاء الولايات المتحدة لمن يتوقون للدفء واللمس في زمن التباعد الاجتماعي». ويؤكد صاحب التجربة الشخصية الطبيب النفسي بهينفار أنجوس (43 عاماً): «انتابتني راحة نفسية شديدة بأول عناق لي في عام الوباء».