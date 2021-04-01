كشفت دراسة إيطالية حديثة أن الإصابة بفايروس كورونا 3 مرات تعرض الرجال لضعف القدرة الجنسية. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، طلب أطباء جامعة روما من 300 رجل، متوسط أعمارهم 33 عاماً، الإبلاغ عن أي مشكلات عاطفية أو جنسية واجهتهم أخيرا، فأجاب 28 ممن أصيبوا بالفايروس المستجد 3 مرات بالإيجاب. وتقول قائدة الدراسة استشارية طب الغدد الصماء وأمراض الذكورة تشانا جاياسينا: «إحدى الطرق الملتوية أن يدخل الفايروس الجسم دون الارتباط ببروتين الرئتين، إذ يتسرب للأعضاء التناسلية، ما يعطل تدفق الدم وإعاقة استجابة الرجل الجنسية ناهيك عن إضعاف الحيامن»، واستدركت: «النتائج تفسر ظاهرة زيادة الإصابات بالفايروس بين الرجال مقارنة بالنساء».