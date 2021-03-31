أطلقت شركة «قوقل» ميزة جديدة عبر منصة «قوقل مييت» Google Meet، شريطة أن يكون لديهم حساب على «جي ميل». ووفق موقع «وايرد» التقني (الأربعاء)، أصبح بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات فيديو مجانية لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى يونيو القادم. فيما أكدت الشركة أن «قوقل مييت» يعمل حاليا على تمديد مكالمات الفيديو غير المحدود للإصدار المجاني حتى منتصف العام، ما يعطي فرصة لأصحاب الحسابات للاستمتاع بشكل أكبر دون أية تكلفة مادية. يذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق أنها ستقيد الإصدار المجاني من «قوقل ميت» ليكون لمدة 60 دقيقة اعتبارا من 31 مارس 2021، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة.