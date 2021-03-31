يستهل الفيلم الأسترالي العالمي «حارس الذهب» جولته العربية بسينما السعودية اعتباراً من (الخميس)، مصحوبا بالترجمتين العربية والإنجليزية، فيما يرجح إطلاقه الجمعة في الإمارات ومصر، ومن ثم باقي الدول العربية. الفيلم أول بطولة مطلقة للمصري أحمد مالك، فيما تؤكد مشيرة فاروق بحر المسؤول التنفيذي للشركة الموزعة: «سعداء أن تأتي أولى خطوات عرض الفيلم العالمي لجمهور السعودية التي تشهد نقلة نوعية في هذا الاتجاه، ما يؤكد تطور النظرة لصناعة السينما». يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا الدولي ثم عرض مغلقا بمهرجان الجونة. وتدور أحداثه حول راعي يحاول العودة إلى وطنه ليشارك حطاباً بحوزته سباك ذهب مختومة بتاج الملكة.