أعلن مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا حجز جميع مقاعد أول رحلة سياحية للفضاء على متن كبسولة «كرو دراجون»، فيما تكفل الملياردير الأمريكي جاريد أيزاكمان بدفع 100 مليون دولار للمركز. ووفق «نيويورك تايمز» (الأربعاء)، ستنطلق الرحلة المأهولة يوم 15 سبتمبر القادم، بطاقم مدني بالكامل، وستستمر 4 أيام، ويقول الملياردير الشاب (38 عاماً): «عند استكمال المهمة سيتأمل الناس كيف تسنى لأصدقائهم العاديين السفر للفضاء»، وبوصفه قائد الرحلة اختار أيزاكمان مساعدة الطبيب الناجية من السرطان هيلي آرسينو (29 عاماً)، وموظف البيانات كريس سمبروسكي (41 عاما) وأستاذة علوم الأرض سيان بروكتور (51 1عاماً) لمرافقته وسيخضع الـ4 لتدريب مكثف شبيه برواد الفضاء في ناسا.