أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا عالي الخطورة من ثغرات عدة في متصفح «قوقل كروم»، موضحا أن جميع القطاعات مستهدفة ويمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة. وقال المركز عبر حسابه على «تويتر» (الأربعاء): «مستوى الخطورة عال -القطاع المستهدف: الكل- الخصوص: تحديثات أمنية». وأشار المركز إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، موصياً بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.114 عبر الخطوات: «فتح Chrome، ثم النقر على المزيد مساعدة معلومات، ضغط رقم الإصدار الحالي (هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome)، سيبحث المتصفح عن التحديث ويحمّله تلقائياً، وأخيرا النقر على إعادة التشغيل».