كشفت هيئة «روسلخوزنادزور» الروسية للرقابة الزراعية، (الأربعاء)، أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فايروس كورونا.

وأشارت الهيئة إلى أن اللقاح الجديد «طورته وحدة تابعة لها، وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف».

وقال نائب رئيس الهيئة كونستانتين سافنكوف، إن «التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف، والتي بدأت في أكتوبر الماضي، شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية، وحيوانات المينك والثعالب وغيرها».

وأضاف أن «نتائج التجارب، تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار، ومنشط قوي للمناعة، إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به، طورت أجساماً مضادة لفايروس كورونا في 100% من الحالات».

وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر، إلا أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفاً أن «إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل 2021».

ولدى روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من هذا المرض، أشهرها «سبوتنيك في»، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ، هما «إيبيفاك كورونا» و«كوفيفاك».