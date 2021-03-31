أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها ستتغلب على وباء كورونا خطوة بخطوة، وستقيد استخدام لقاح كورونا من شركة «أسترازينيكا» لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما والمجموعات ذات الأولوية القصوى.

وقالت خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء): كل شيء يقوم على مبدأ واحد وهو الثقة، إرشادات أسترازينيكا الجديدة ستكون لها آثارها على برنامج التطعيم.

وأوضحت أنها مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا، مضيفة: «عندما سيحين دوري سأتلقى أسترازينيكا.

وتأتي هذه الخطوة المتفق عليها مع الولايات الفيدرالية الـ16 عقب توصية لجنة اللقاحات المستقلة واستجابة لتقارير جديدة عن اضطراب دم دماغي نادر، ويمكن أن تتحول إلى انتكاسة شديدة لحملة التطعيم في البلاد.