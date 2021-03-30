توقع مركز الفلك الدولي في أبوظبي بالإمارات ألا تعلن كل الدول الإسلامية بدء شهر رمضان في يوم واحد، مرجحاً أن يكون 13 أبريل في معظم الدول العربية، بينما ستضطر دول وسط وشرق العالم الإسلامي إلى إعلانه يوم 14 أبريل، خصوصا أن تلك الدول تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة، وهو مستحيل لغياب الهلال. ووفق «الإمارات اليوم» (الثلاثاء)، قال مدير المركز محمد عودة: «حتى بالتلسكوب لا يمكن رؤية الهلال في أغلب الدول الإسلامية غير العربية». واستدرك: «من الدول المنتظر إعلانها رمضان في 13 أبريل: السعودية والإمارات وعمان ومصر والأردن وسورية، بينما ينتظر إعلانه يوم 14 في السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا».