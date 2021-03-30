متغلبا على سقوف الزنك الباريسية ومهرجان الكرمة التقليدي السنوي، رشحت فرنسا خبز «الباغيت» للانضمام لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي، فيما قدمت بلجيكا أوراق اعتماد «البطاطس المقلية» للانضمام لذات القائمة، المقرر البت النهائي في نتائجها خريف العام 2022. وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية في بيان (الثلاثاء): إذا تكلل الترشيح بالنجاح سيتاح إدراج أهم ممارسة غذائية في حياة الفرنسيين اليومية للتراث العالمي، لاسيما أن الذاكرة الجمعية تخلده على مر السنين. بدوره، أكد برنارد ليفر رئيس رابطة مالكي أكشاك قلي البطاطس في بلجيكا المعروفة بـ«موم أند بوب» كونها تدار من الأزواج أن ثقافة تناول البطاطس المقلية متجذرة، ما يتوجب مواصلة حمايتها إلى الأبد.