هنأ فنان العرب محمد عبده المصريين على نجاحهم في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية مساء (الإثنين): «يعلم الله مقدار حبنا لمصر والمصريين، فالقاهرة عاصمة الفن وانطلق منها الفنانون وعرفنا الناس من خلالها، وهي حياة الفن العربي». وأضاف: «طوال الأيام الماضية، لم تكن لنا سيرة سوى شريان الحياة، فشعب مصر الذي حفر القناة بقدر المسؤولية ولديه من الخبرة والدراية ما يلزم لحل مشكلاتها». وعلى طلب مقدم البرنامج الغناء، رد «أبونورة»: «غنيت عن السويس عام 1963 (يا مركب الهند يا بو دقلين)»، ثم غنى مقطعا قصيرا منها عبر الهاتف.