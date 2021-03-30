مرتدياً «الثوب والشماغ والعقال»، ظهر السفير الصيني لدى المملكة تشن ويي تشینغ خلال زيارته «أوايسس الرياض» في العاصمة. ونشر تشينغ تغريدة على حسابه في «تويتر» مساء (الثلاثاء) مرفقة بصورته بالزي السعودي، معلقاً: «سهرة في أوايسس الرياض». فيما تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع تشينغ قائلا: «أهلاً وسهلاً فيك وشرفت». وتتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والمطاعم الراقية، وتعد أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية أطلقته هيئة الترفيه لتعلن بذلك عودة الفعاليات مع اشتراط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحميل تطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب كبار السن والأطفال أقل من 15 عاماً.