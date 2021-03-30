في وقت أكد فيه المنتج السعودي أحمد عصام لـ«عكاظ» بدء تصوير وتجهيز الفيلم السعودي- المصري المشترك (9-9) في منتصف أبريل القادم، كشف عن اختياره كاتبا ومخرجا من أصحاب التجارب السابقة مع الكبير عادل إمام، لضمان تقديم عمل احترافي يليق بسمعة الفن في البلدين الشقيقين.وأردف عصام: «كتب الفيلم المؤلف المصري الموهوب أمين جمال صاحب العديد من الأعمال العربية الناجحة وأشهرها، (عوالم خفية) للزعيم عادل إمام، إلى جانب أعمال أخرى مثل: فوق مستوى الشبهات، وخيانة عهد، ولدينا أقوال أخرى، وسكر زيادة، والديزل»، واستدرك: «أؤمن بالتخصص، ولهذا وقع اختياري على جمال، لاسيما أن القصة كوميدية اجتماعية، ما يجعلني مطمئنا لخبرته ورصيد نجاحاته السابقة».وتوقع عصام أن يستغرق تصوير الفيلم شهرين، ما بين السعودية ومصر ولبنان ودولة أجنبية لم يسمها، مشيرا إلى أنه سيطير إلى مصر خلال أيام لمعاينة أماكن التصوير والتحضير المسبق، واختيار باقي نجوم العمل، مشيرا إلى اختيار المصرية هالة صدقي والسعودي عبدالمجيد الرهيدي لتجسيد دوري البطولة إلى جانب عدد من نجوم الفن السعودي والمصري والعالم العربي، فيما تدور أحداثه حول التربية والتنشئة ومردودهما في مراحل بلوغ الأطفال، كما يناقش اختلاف العادات والثقافات ويبرز جماليات الأسرة السعودية بخاصة والعربية بشكل عام.وشدد عصام على حاجة صناعة السينما السعودية لأبناء الوطن للدخول إلى عالمها والاهتمام بها، مثمنا ما أولته وزارة الثقافة للبعثات العلمية في هذا التخصص. مؤكدا في الوقت ذاته أن الفيلم سعودي التمويل والتمثيل مع الاستفادة ببعض الخبرات العربية عموما والمصرية خصوصا كونها دولة كبيرة للفنون، ما يعزز الصناعة المحلية ويكرس تميزها.