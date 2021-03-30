كشفت دراسة جديدة أجريت أخيرا من قبل باحثين من بريطانيا، العثور على سلالة أكثر تحورا من فايروس كورونا المستجد لدى المسافرين من تنزانيا.

وأفاد الباحثون بأن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة بين المكتشفة إلى الآن، وهذه السلالة من فايروس كورونا المتحور محصنة ضد الأجسام المضادة، وتنتقل بسهولة من ناقل إلى آخر.

وأوضح الباحثون أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضد السلالة الجديدة من كورونا، وهو الأمر الذي يدعو للقلق من انتشار هذه السلالة خارج تنزانيا، وفقا لما نشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن الخبراء يشعرون بالقلق إزاء حقيقة أن السلطات التنزانية رفضت الاعتراف بوجود جائحة، ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية، مما يجعل من المستحيل السيطرة على الوضع الوبائي ومنع انتشاره.

وأكدت دراسة سابقة أن الطريقة التي تنتقل بها السلالات المتحورة من فايروس كورونا لا تميل أن تكون أكثر حدة في أي فئة عمرية، إلا أن هذه السلالة ينطبق عليها هذا الأمر.