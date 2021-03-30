أعلن البيت الأبيض (الإثنين)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال عما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب: «أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما، وهذه ليست نيته».

من جهته، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق على الحوار مع بيونغ يانغ على خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة. وقال: «لا نريد وضعا يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية».