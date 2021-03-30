«إذا كنت ممن يفضلون العمل ليلاً، فاحذر أنت في خطر». هذا ما كشفته دراسة فرنسية حديثة، مؤكدة أنه طول فترة العمل أثناء الليل تؤدي للإصابة بأمراض بعضها قاتل. ويقول مدير الوكالة الفرنسية لأمن الصحة والغذاء والبيئة جيرار لاسفارج (الإثنين): «أظهرت نتائج دراسة مطولة على 5 ملايين عامل أن 3.5 مليون معرضون للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والبدانة والسكري من النوع الثاني، علاوة على اضطرابات في النوم وخلل في التمثيل الغذائي (الأيض) ومشكلات نفسية، نتيجة ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون، إضافة لضعف الذاكرة وخلل في التكوينات الإدراكية». واستدرك: «تخفّض الإضاءة الصناعية ليلاً إنتاج الميلاتونين أهم المواد في مكافحة الأورام الخبيثة».1 -زيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية2 - ارتفاع ضغط الدم ما يؤدي لاعتلال القلب3 - زيادة الدهون وارتفاع مستوى البدانة4 - اضطراب النوم ومشكلات في الأيض5 - ضعف الذاكرة وخلل في الإدراك