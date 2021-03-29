باعت شابة تونسية في مدينة سوسة رضيعها بمبلغ 5 آلاف دينار (نحو 6500 ريال سعودي) لامرأة أربعينية عاقر في ولاية القصرين عبر وسيطة، واستخدمت جميعهن أسماءً مزورة، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهن. ووفق قناة «نسمة» (الإثنين) كشفت التحقيقات أن الأم (21 عاماً) أنجبت في مستشفى خاص خارج إطار الزواج، كما اعترفت بإنجابها مرة سابقة قبل عامين وباعت الرضيعة لذات المرأة بمبلغ مماثل. وأعلنت الشرطة صباح أمس القبض على النساء الثلاث ووجهت لهن تهمة «الاتجار بالبشر» وانتحال أسماء مزورة، فيما تم إيداع الرضيع بقسم الولادات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، والطفلة ذات العامين في إحدى دور الرعاية.