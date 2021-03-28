كشفت دراسة ألمانية كورية حديثة ارتباط 5 عوامل جديدة بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ووفق DW الألماني (الأحد) يتعرض العاملون أكثر من 55 ساعة أسبوعياً لخطر الإصابة بنسبة 33% أعلى ممن يعملون 40 ساعة. فيما تصل نسبة الإصابة بين العاملين المحاطين بالضوضاء إذ تتنامى في أصحاب الـ60 عاماً فما فوق حساسية خاصة تجاه «التلوث الضوئي» بدءاً من 60 ديسيبل، ما يرفع خطر الجلطات الدماغية بنسبة 27%، ورغم استخفاف محبي الصودا بالمشروبات الغازية تعد سبباً رئيسياً للسكتة الدماغية للنساء خصوصاً، بينما يظهر تأثير مدمر للتقلبات في الوزن ما يرفع الإصابة بنسبة 41%، كما تزيد الإصابة بالإنفلونزا فرص الإصابة بنسبة 40%.