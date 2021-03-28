كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل، إذ بلغ إجمالي الأنكحة 150 ألفا و117 عقدا. واحتلت منطقة الجوف المركز الأول بأعلى معدل زواج بنسبة زادت على 18%، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ12.5%، ثم حائل، فالمنطقة الشرقية، فمكة، وأخيرا الرياض. وشهد أغسطس وسبتمبر أكثر شهور العام الماضي تسجيلا لعقود الزواج. فيما أشارت الهيئة إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العام ذاته مقارنة بسابقه بنسبة 12.7%، إذ بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضي.