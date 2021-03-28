عثرت قوات الحماية المدنية على 7 جثث لضحايا جدد تحت أنقاض العقار المنهار وبذلك ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى جسر السويس إلى 23.



وأكد مصدر أمني أن عمليات البحث مستمرة حتى التأكد من عدم وجود أي ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار.



وقال رئيس حي جسر السويس أمام النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، إنه «تم تحرير مخالفة بشأن عقار جسر السويس في وقت سابق كما تم إبلاغ المحافظة وكنا ننتظر البت في الطلب من المحافظة بشأنه».



وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.