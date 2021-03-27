أكد السبعيني المصري ربيع أبو سنة، الملقب في قريته بـ«شهريار الصعيد»، أنه تزوج 30 امرأة، آخرهن حامل في 3 أشهر. وذكر في لقاء تلفزيوني (الجمعة) أن لديه 33 ابناً و42 حفيداً، ويعيش مع الـ75 في بيت واحد من 5 طوابق. وتابع «أبوسنة»: «أبلغ 71 عاماً، وتزوجت للمرة الأولى بعمر 15 عاماً وأعمل في إحدى الدول العربية». واستدرك: «لا أخالف الشرع فأنا لا أحتفظ طيلة حياتي بأكثر من 4 زوجات، وورثت التعدد من عائلتي، فجدي لأبي تزوج 22 مرة، وجدي لأمي 27 مرة»، واختتم: «أحتفظ بالزوجة الطيبة فقط، وإذا حدث خلاف أطلق الـ4 دفعة واحدة.. فالحسنة تخص والسيئة تعم»!