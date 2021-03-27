في مقطع فيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي في السعودية، ظهر شاب سعودي متجولاً بسيارته في البر، مستمتعاً بمشاهدة المناظر الطبيعية في إحدى مناطق المملكة، بينما فوجئ بأنثى طائر تعرف محلياً باسم «أم سالم» وهي تدافع عن عشها، تطير وتحط مرات عدة، فيما يشبه عراكاً مع حيوان ما، وحين لاحظ نظراتها وكأنها تستنجد به، قال بصوت مرتفع: «تبين الفزعة.. أبشري بالسعد»، ونزل من سيارته حاملاً عصاً، ليكتشف أفعى صحراوية تسمى «أم جنيب»، تطارد الطائر، فالتقطها وألقى بها بعيداً عن العش. وفور نشر المقطع على «تويتر» أثنى المغردون على شجاعة الشاب، ونجاحه في إنقاذ فراخ «أم سالم».