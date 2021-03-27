توقع رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريغو باتشيكو أمس (الجمعة) تطعيم مليون شخص يوميا بدءا من شهر أبريل المقبل، وفقا للجدول الزمني للتطعيمات الذي وضعته وزارة الصحة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن باتشيكو قوله «إن الأولوية القصوى حاليا في البلاد تتمثل في حملات التطعيم واسعة النطاق ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فايروس كورونا».

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن حكام الولايات البرازيلية أعربوا خلال اجتماع معه يوم الجمعة عن شكواهم من مشكلات اقتصادية وأخرى تتعلق بإجراءات مكافحة فايروس كورونا، مضيفا أن الكونغرس بمجلسيه يدرك الصعوبات الاقتصادية التي تواجه حكام الولايات ويتعاطف معهم، وفقاً لـ (روسيا اليوم).

وذكر أنه سيتم رفع شكاوى ومطالب حكام الأقاليم إلى الرئيس جايير بولسونارو في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وفى الوقت ذاته أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة أنه تم إعطاء 18.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 738 ألفا و203 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عاما وشهرا.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفايروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.

وفي سياق متصل، أفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 12.3 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 303 آلاف و462 حالة.