دشنت الهيئة العامة للترفيه صفحة العروض الحية في المطاعم والمقاهي على منصة «عيشها»، الهادفة إلى توفير معلومات شاملة لمحبي العروض الحية، إذ توفر الصفحة مواعيد العروض الحية القادمة ومواقعها ومؤديها، وآلية الحجز لحضورها.

وتتضمن الصفحة معلومات تفصيلية عن العروض الحية المقامة في المطاعم والمقاهي، كالعروض الموسيقية، أو عروض العزف على الآلات، وكذلك العروض الغنائية، والعروض الكوميدية الارتجالية (ستاند آب كوميدي).

وتمكن «منصة عيشها» وقنواتها الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي زوارها من الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالعروض في الطاعم والمقاهي وجداولها الزمنية والتي تشمل معلومات المؤدين والفنانين، ونوع العرض ومدته وتاريخ ومكان تنفيذه، إضافة إلى طريقة التواصل وآلية الحجز، وكذلك المحتوى البصري والتسويقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لدعم جميع المنشآت العاملة في القطاع والترويج للأنشطة الترفيهية التي ينظمونها بما يحقق الأثر الاقتصادي لقطاع الترفيه، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعد منصة «عيشها» إحدى المبادرات الرئيسية للهيئة، والتي توفر للزائر فرصة استكشاف المعلومات عن الفعاليات والمراكز الترفيهية المرخصة في مختلف مناطق المملكة، وتمكين الشركات العاملة في القطاع من الترويج لأنشطتها وفعالياتها.