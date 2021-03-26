أعلنت شركة «فايزر» بدء إجراء تجارب للقاحها ضد فايروس كورونا على الأطفال في عمر ما دون 21 عاما، حيث تتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع.

وبينما لا يزال «عدو البشرية» يشن هجومه على العالم أجمع، حيث أصاب حتى الآن أكثر من 124 مليون شخص، وأدى إلى وفاة أكثر من مليونين، تستمر الجهود العلمية للوصول إلى علاج فعال ضد الفايروس المستجد.

وفي جديد التطورات، زفت شركة الأدوية الأمريكية «فايزر» أمس خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفايروس، وفق وكالة «بلومبيرغ».

كما يرتبط الدواء بإنزيم «البروتياز» الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس. وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.