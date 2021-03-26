بين أطلال الجزيرةوذاكرة الصحراءوذكرى التراثأبحرت مراكب الحنينإلى الماضيفتفتحت القوافيعلى شكل آثاروفي دراسات سعوديةثرة وثريةللتنقيب عن أثرلا يشيخ أبداًومن العلاكان الانكبابعلى اكتشافالعصر الحجريوتطور البشريةخروجاً عن الاستثنائيةفي رحلة إلى الزمن القديمومنه إلى عوالم المستقبلفي لحظة فاصلةكان لا بدمن هذا الاختيارلجعل السعودية التاريخيةمزاراً لكل العالمولا حل غير هذاكي يبقى هذا الإرثفي ذاكرة الناسوأحاديثهم.. وأجوائهمويبقى التراث القديمموجة سياحةفي تجربةيجب أن تتكررفي كل الأمكنةوتلتقي كل الأطيافالمتلهفة للآثارعلى أفق جديديحقق الغاية السياحيةبعد زمن طويلمن الانتظارحينها يكون للتراثمذاق الروحورائحة تراب الوطن.