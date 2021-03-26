بين أطلال الجزيرة
وذاكرة الصحراء
وذكرى التراث
أبحرت مراكب الحنين
إلى الماضي
فتفتحت القوافي
على شكل آثار
وفي دراسات سعودية
ثرة وثرية
للتنقيب عن أثر
لا يشيخ أبداً
ومن العلا
كان الانكباب
على اكتشاف
العصر الحجري
وتطور البشرية
خروجاً عن الاستثنائية
في رحلة إلى الزمن القديم
ومنه إلى عوالم المستقبل
في لحظة فاصلة
كان لا بد
من هذا الاختيار
لجعل السعودية التاريخية
مزاراً لكل العالم
ولا حل غير هذا
كي يبقى هذا الإرث
في ذاكرة الناس
وأحاديثهم.. وأجوائهم
ويبقى التراث القديم
موجة سياحة
في تجربة
يجب أن تتكرر
في كل الأمكنة
وتلتقي كل الأطياف
المتلهفة للآثار
على أفق جديد
يحقق الغاية السياحية
بعد زمن طويل
من الانتظار
حينها يكون للتراث
مذاق الروح
ورائحة تراب الوطن.
وذاكرة الصحراء
وذكرى التراث
أبحرت مراكب الحنين
إلى الماضي
فتفتحت القوافي
على شكل آثار
وفي دراسات سعودية
ثرة وثرية
للتنقيب عن أثر
لا يشيخ أبداً
ومن العلا
كان الانكباب
على اكتشاف
العصر الحجري
وتطور البشرية
خروجاً عن الاستثنائية
في رحلة إلى الزمن القديم
ومنه إلى عوالم المستقبل
في لحظة فاصلة
كان لا بد
من هذا الاختيار
لجعل السعودية التاريخية
مزاراً لكل العالم
ولا حل غير هذا
كي يبقى هذا الإرث
في ذاكرة الناس
وأحاديثهم.. وأجوائهم
ويبقى التراث القديم
موجة سياحة
في تجربة
يجب أن تتكرر
في كل الأمكنة
وتلتقي كل الأطياف
المتلهفة للآثار
على أفق جديد
يحقق الغاية السياحية
بعد زمن طويل
من الانتظار
حينها يكون للتراث
مذاق الروح
ورائحة تراب الوطن.