اكتشف باحثو كلية الطب بجامعة بوسطن الأمريكية عقارين قادرين على إبطاء سرطان نادر يصيب نخاع العظام، يعرف بالتليف النخاعي الأولي (PMF)، ما يعطل إنتاج الجسم لخلايا الدم. ورغم أن العلاج الوحيد يتمثل في زرع الخلايا الجذعية، إلا أن عقاري PXS-LOX_1 وPXS-LOX_2 يمكنهما إبطاء تقدم المرض في النماذج التجريبية التي استهدفت 150 مريضا بهذا السرطان، ما أدى لانخفاض شدة الأعراض. ووفق «ميديكال إكسبرس» البريطانية (الأربعاء): تقول قائدة الفريق رافيد تومز يثبط العقاران الفريدان من نوعهما خلايا الورم، عبر بروتين lysyl oxidase، بفعالية لم يسبق لها مثيل في الأدوية المختبرة سابقا، وفي حال الموافقة عليه سيبطئ تقدم السرطان ويقلل الأعراض المؤلمة".