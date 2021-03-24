حصل الأمير البريطاني هاري على أول وظيفة في عالم الشركات، إذ سيعمل بمنصب تنفيذي في شركة ناشئة بكاليفورنيا الأمريكية. ووفق RT (الأربعاء)، سيشغل دوق ساسكس (36 عاماً) منصب «كبير مسؤولي التأثير» في شركة خدمات الصحة العقلية BetterUp، كمساعد في الترويج لتطبيق تستخدمه الشركة لتحسين صحة موظفيها النفسية. ورفض رئيس الشركة أليكسي روبيشو، الإفصاح عن راتب هاري، واكتفي بالقول: «لن يدير أي موظفين بل سيظهر في المناسبات الاجتماعية وسيحضر بعض الاجتماعات في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو بمجرد رفع قيود كورونا». بدوره، كشف الدوق في مدونته أنه يستعين بخدمات الشركة وتواصل على مدار شهرين مع مدربيها لتبادل النصائح النفسية.