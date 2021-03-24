بعد غياب عن الشاشة دام 27 عاماً، كشفت الفنانة المصرية شريهان عن تعاقدها على عمل مختلف تقدمه خلال رمضان القادم، بينما لن تفصح خلال مكالمة هاتفية لفضائية مصرية عن طبيعته. ونقلت وسائل إعلام مصرية (الأربعاء)، عن مدير أعمالها أن العمل عبارة عن استعراض غنائي موسيقي ضخم يتخلله إعلان عن إحدى شركات الاتصالات، تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينات مع فوازير رمضان، وتشاركها فرقة أوروبية استعراضية، من إخراج أحمد شاكر خضير. وتعد شريهان واحدة من أهم أيقونات رمضان على مدار سنوات، إذ برعت في تقديم الفوازير، بينها «ألف ليلة وليلة»، و«كريمة وحليمة وفاطيمة»، و«عروس البحور»، وكان آخرها عام 1994، بعنوان «حاجات ومحتاجات».