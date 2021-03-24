اعتقلت الشرطة الأسكتلندية رجلا بعد العثور على جسم مشبوه في مقر الإقامة الرسمي للملكة إليزابيث الثانية في أسكتلندا.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم استدعاء رجال الشرطة إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة في الساعة 08:50 مساء الثلاثاء بعد تلقي تقارير عن العثور على جسم مشبوه.

وتم استدعاء وحدات إبطال القنابل وفحصت فرقة متخصصة الجسم المشبوه وتأمينه. ولم توضح شرطة أسكتلندا نوع الجسم وما إذا كان قنبلة.

وقال متحدث باسم شرطة أسكتلندا في بيان: «تم القبض على رجل 39 عامًا، على صلة بالواقعة، ولم يكن هناك أي تهديد للجمهور والتحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها».

وفي الآونة الأخيرة، كانت الملكة البريطانية وزوجها، الأمير فيليب، يقضيان بعض الوقت في قلعة وندسور، في إنجلترا، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد من إجراءات الإغلاق.