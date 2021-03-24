رغم أن نتائج التحقيقات في عدد من حوادث السير تؤكد أن التعب والإرهاق السبب الرئيسي في حدوثها، إلا أن الفترة بين الساعة 6 و7 صباحا سجلت أكبر نسب هذه الحوادث بسبب غفوة السائقين أثناء القيادة. ووفق موقع DW الألماني، ينصح الخبراء بتجنب مخاطر الغفوة بـ5 خطوات، هي: أخذ قيلولة سريعة لـ20 دقيقة لاستعادة التركيز، أو المشي 5 دقائق لاستنشاق هواء نقي لإنعاشك والتخلص من إحساس النعاس، مع تجنب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية، إذ يزول مفعولها سريعا ما يزيد الشعور بالتعب، والإبقاء على مرافق يقظ لمؤانستك خصوصا في الطرق الطويلة، مع ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً.