كشفت القبطانة المصرية مروة السلحدار، حقيقة الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعى التي تدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس وتسببها في الحادث.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن القبطانة السلحدار قولها إنه لا صحة لقيادتها السفينة المتعثرة، مؤكدة أنها على متن السفينة «عايدة 4» التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعي، وليست لها أي علاقة بسفينة الحاويات التي جنحت بقناة السويس.

وقالت مروة السلحدار، إن الصور والمعلومات المفبركة المنشورة على السوشال ميديا، هي حملة منظمة ضدها بدليل اكتشافها وجود 3 حسابات وهمية تحمل اسمها على «تويتر»، حصدت 20 ألف متابعة خلال ساعات قليلة منذ تدشينها.

وأوضحت أن الخبر المنشور على أحد المواقع باللغة الإنجليزية، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإشارة إلى قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تماما للواقع، حيث أشارت إلى أن التقرير الصحفي منشور في تاريخ سابق، وتم استغلال هذا الخبر بعد تزييف تفاصيله والعنوان لربطه بواقعة قناة السويس.