كشف باحث في مختبر تحليل تابع لجامعة لييج، سلالة جديدة لـ«كوفيد-19» تدعى «B.1.214» في بلجيكا، ولكن لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة.

وقال أستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز، تم التعرف على السلالة «B.1.214» قبل شهرين من قبل كيث دوركين، أحد الباحثين في الجامعة البلجيكية لييج.

وأضاف بورز: «لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة B.1.214 أكثر فتكاً من السلالة الأصلية، ويمكن اكتشافها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل».

وبحسب ما ذكر موقع (RT)الروسي، هناك 9 نيوكليوتيدات إضافية على بروتين سبايك. تمت إضافة 9 تسلسلات من الحمض النووي الريبي، وتم تمييز المتغيرات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية فقط من خلال تغيير النيوكليوتيدات في بروتين سبايك.

وأكد على أن التداعيات الوظيفية لهذا الفايروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتي أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

ومن أصل 2000 تسلسل تم تحليله في بلجيكا، كشف عن حوالى 80 تسلسلاً متحوراً، وأحد هذه المتغيرات موجود أيضاً في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.