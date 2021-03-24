نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم (الأربعاء) نائب حاكم دبي، وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»وقال في التغريدة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم».

يذكر أن الفقيد ولد في 25 ديسمبر عام 1945 بدبي، وهو الأبن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لكل من مكتوم بن راشد، ومحمد بن راشد، أحمد بن راشد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وهو وزير المالية الإماراتية أيضا منذ عام 1971.