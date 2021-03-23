كشفت دراسة سويدية حديثة فائدتين تفندان المعتقدات الخاطئة عن «الفياغرا» وخطورتها على القلب. إذ أكد باحثو معهد كارولينسكا السويدي أنها تساعد الرجال على العيش لفترة أطول وتحد من إصابتهم بنوبات قلبية خطيرة. وحلل الباحثون بيانات 18500 رجل مصاب بمرض الشريان التاجي، الناتج عن انسداد أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم الدهون، فوجدوا أن متناولي الفياغرا لم يعالجوا من الضعف الجنسي فحسب، بل عاشوا عمرا أطول، وأصبحوا أقل عرضة للإصابات بنوبات قلبية جديدة. ووفق RT (الثلاثاء) يقول قائد الدراسة الدكتور مارتن هولزمان: «تخفض مثبطات PDE5 مثل الفياغرا، ضغط الدم المرتفع، إذ تؤكد الدراسة الحالية أنها مفيدة للقلب عكس الشائع".