حذرت الأمم المتحدة من نقص عالمي في المياه بنسبة 40% بحلول 2030، نتيجة الهدر الكبير وإساءة الاستخدام. ويؤكد تقرير المنظمة الذي نشرته «اليونسكو» (الثلاثاء) أن أكثر من ملياري نسمة لا يحصلون على مياه شرب صالحة بشكل مباشر، ما يستوجب بذل الجهود العالمية للحفاظ على الموارد المائية وتعديل قيمة المياه وسعرها في الأسواق. وتفيد الإحصاءات أن توفير مياه الشرب والانتفاع بمرافق الصرف الصحي في 140 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط يكلف 114 مليار دولار سنويا. وقالت مدير عام اليونسكو أودري أزولاي: «المياه لا تقدر بثمن فهي ذهب أزرق يتعسر توفيره للملايين، وعلى المجتمع الدولي بحث المشكلة من الآن».