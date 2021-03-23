كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 14% من متعافي كوفيد-19 تم تشخيصهم حديثاً بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني، ويقول اختصاصي الغدد الصماء في مايو كلينك الدكتور يوجيش كودفا: «أثبتت الدراسة وجود علاقة بين عدوى كورونا شديدة الخطورة وحالات السكري الجديدة، يعود ذلك لخلل في الجهاز المناعي يدفعه لمهاجمة الخلايا المنتجة للإنسولين، ما يؤدي للإصابة بالسكري» ويستدرك «ليس واضحا تماما ما إذا كان السكري1 ناتجا بشكل مباشر عن الإصابة الحادة بالفايروس المستجد، أما بالنسبة للسكري2، فبإمكان الفايروس المستجد تسريع تطور المرض لمن يحملون عوامل الخطر في أجسادهم، كمقدمات السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم».