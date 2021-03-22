في واقعة تبرز العنصرية الأمريكية من جديد، أجبر مدير مدرسة ابتدائية في نيويورك طالباً من ذوي البشرة الداكنة، على الركوع والاعتذار لمعلم، زاعماً أنها «طريقة أفريقية» تعلمها من ولي أمر نيجيري لطلب الصفح. وطلبت إدارة مدرسة «سانت مارتن دي بوريس» من المدير جون هوليان القيام بإجازة مفتوحة حتى انتهاء التحقيق في الواقعة التي وصفت بـ«المشينة». ووفق صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» (الإثنين) وقف الطالب الأمريكي من أصل هاييتي «ترايسون بول» ذو الـ11 عاماً ليقرأ نصاً طلبه المعلم، ثم زاد جزءاً آخر لينال الثناء، لكن المعلم وبخه وقاده للمدير الذي أمعن في إذلال بول وطالبه بالركوع أمام المعلم !