أغلق «فيسبوك» 1.5 مليون حساب مزيف من المنصة، وأكثر من 12 مليون منشور مضلل عن لقاحات كورونا تحمل معلومات غير صحيحة خلال الأشهر الـ3 الماضية. وقال في بيان (الإثنين): «يتصدى 35 ألف موظف لشائعات ونظريات التآمر بشأن لقاحات الفايروس المستجد على تويتر وفيسبوك أثناء تفشي الجائحة». وجاء الإغلاق قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي حول كيفية تعامل المنصات الإلكترونية مع المعلومات المغلوطة. يذكر أن «فيسبوك» أعلن أمس الأول بدء إجراءات الإبلاغ عن المنشورات الكاذبة المتعلقة باللقاحات بإضافة علامات تدل على موافقة منظمة الصحة العالمية على توزيع هذه التطعيمات وتأكيدها على فعاليتها وأمانها.